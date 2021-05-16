Генштаб ВС Белоруссии заявил об отработке авиацией НАТО нанесения ударов по России
В Минске указали на участившиеся демонстративные полёты стратегической авиации альянса.
Фото © Flickr / Alan Wilson
Существует немалая вероятность того, что в ходе участившихся в последнее время демонстративных полётов стратегической бомбардировочной авиации НАТО отрабатывается нанесение авиаударов по Белоруссии и России. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии генерал-майор Игорь Король.
"К сожалению, стали учащаться демонстративные полёты стратегической авиации НАТО, и именно США. В текущем году совершено уже девять таких полётов по сопредельной территории. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих полётов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по РФ", — сказал военный.
Ранее Лайф писал, что ВС Белоруссии заявили о развитии военной инфраструктуры НАТО у границ республики. Речь шла, в частности, о модернизации аэродромов на территории Польши и стран Балтии, отметили в Генштабе.
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