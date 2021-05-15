Стартовали крупные учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне
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В ходе манёвров будут отрабатываться обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет.
Североатлантический альянс (НАТО) начал учения по противоракетной и противовоздушной обороне. Основная часть манёвров проходит у побережий Шотландии и Норвегии, сообщает пресс-служба альянса.
"Крупнейшие и наиболее сложные учения At Sea Demo / Formidable Shield по противовоздушной и противоракетной обороне стартовали в субботу, 15 мая, для отработки действий кораблей и самолётов по защите от различных типов ракет", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что участники учений будут отрабатывать обнаружение и отслеживание траектории полёта дозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, "летящих со скоростью свыше 20 тысяч километров в час". Корабли и самолёты будут работать в режиме обмена тактической информацией и координации действий для уничтожения ракет, добавили в НАТО. Кроме того, в планы учений также входят стрельбы по отдельным типам ракет-мишеней, однако не уточняется, каким именно.
В манёврах примут участие более 3,3 тысячи военных, 15 кораблей и десятки самолётов из десяти государств альянса. Боевые мероприятия продлятся до 3 июня.
Ранее Лайф рассказывал, что 4 мая в Румынии начались учения НАТО с участием 17 стран. Их целью в Бухаресте назвали подтверждение готовности структур альянса к быстрому перемещению значительных сил "для защиты от любого агрессора".