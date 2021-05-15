Хинштейн обсудит с Роскомнадзором ответ на новую политику WhatsApp
Депутат отметил, что предложенные мессенджером правила противоречат российскому законодательству.
Александр Хинштейн. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что намерен обсудить с Роскомнадзором ответные меры со стороны России на обновление пользовательского соглашения "Вотсапа", которое противоречит законодательству РФ. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".
Как пояснил парламентарий, персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, потому возможность их передачи третьим лицам без согласия владельца невозможна.
"Мы обсудим с Роскомнадзором, как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка", — отметил депутат.
Хинштейн пообещал подготовить соответствующее обращение в Роскомнадзор, если оно потребуется.
Напомним, с 15 мая 2021 года WhatsApp заставляет своих пользователей принять новую политику конфиденциальности, а у тех, кто откажется, приложение больше не будет корректно работать. Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны.
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