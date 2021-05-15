Хинштейн обсудит с Роскомнадзором ответ на новую политику WhatsApp

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что намерен обсудить с Роскомнадзором ответные меры со стороны России на обновление пользовательского соглашения "Вотсапа", которое противоречит законодательству РФ. Своим мнением он поделился в беседе с РИА "Новости".

Как пояснил парламентарий, персональные данные являются неотъемлемой собственностью их обладателя, потому возможность их передачи третьим лицам без согласия владельца невозможна.

"Мы обсудим с Роскомнадзором, как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка", — отметил депутат.

Хинштейн пообещал подготовить соответствующее обращение в Роскомнадзор, если оно потребуется.