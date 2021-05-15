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Регион
Опубликовано 15 мая 2021, 08:45

В Госдуме назвали незаконной новую политику конфиденциальности WhatsApp

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Мессенджер в ультимативной форме требует от пользователя согласия на передачу персональных данных третьему лицу, отметили там.

Новая политика "Вотсапа" в области персональных данных неэтична и противоречит российскому законодательству. Таким мнением поделился член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с ТАСС.

"Новая политика "Вотсапа" в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов", — отметил депутат.

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Горелкин напомнил о законе, который регулирует предоставление общедоступной личной информации. Так, оператор персональных данных обязан спрашивать согласия пользователя на передачу их третьим лицам. Парламентарий отметил, что мессенджер формально это делает, но в ультимативной форме, не давая выбора, а это, по мнению депутата, является нарушением закона.

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Ранее Лайф рассказывал, что "Вотсап" начинает "наказывать" пользователей, не согласных с новыми правилами. У них вскоре исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят.

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Варвара Романова
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