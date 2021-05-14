WhatsApp начинает "наказывать" пользователей, не согласных с новыми правилами

В мессенджере WhatsApp с 15 мая начнут ограничивать некоторые функции для пользователей, которые не приняли обновлённое соглашение о персональных данных. Такую меру принадлежащая Facebook компания анонсировала ранее.

Администрация мессенджера ранее сообщала, что сроки ввода ограничений будут разными, в зависимости от особенностей пользователей. Сначала у них появится уведомление, которое нельзя будет отклонить. Если человек не согласится принять новую политику мессенджера, у него будут по очереди деактивироваться звонки, список чатов, возможность первым писать сообщение и так далее.

Для таких пользователей оставят возможность экспортировать информацию о чатах, а также составить общий отчёт об аккаунте, однако сам он затем будет удалён.