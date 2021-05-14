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Уведомления отключены

WhatsApp начинает "наказывать" пользователей, не согласных с новыми правилами

У них вскоре исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят.

14 мая, 22:58
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В мессенджере WhatsApp с 15 мая начнут ограничивать некоторые функции для пользователей, которые не приняли обновлённое соглашение о персональных данных. Такую меру принадлежащая Facebook компания анонсировала ранее.

Администрация мессенджера ранее сообщала, что сроки ввода ограничений будут разными, в зависимости от особенностей пользователей. Сначала у них появится уведомление, которое нельзя будет отклонить. Если человек не согласится принять новую политику мессенджера, у него будут по очереди деактивироваться звонки, список чатов, возможность первым писать сообщение и так далее.

От угроз к блокировкам: 15 мая WhatsApp ограничит функционал тем, кто не подпишет новое соглашение

От угроз к блокировкам: 15 мая WhatsApp ограничит функционал тем, кто не подпишет новое соглашение

Для таких пользователей оставят возможность экспортировать информацию о чатах, а также составить общий отчёт об аккаунте, однако сам он затем будет удалён.

Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны. Кроме того, приложение вскоре перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9. Это касается моделей 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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