WhatsApp начинает "наказывать" пользователей, не согласных с новыми правилами
У них вскоре исчезнет возможность совершать звонки, инициировать сообщения, пользоваться списком чатов. Затем аккаунт вовсе удалят.
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В мессенджере WhatsApp с 15 мая начнут ограничивать некоторые функции для пользователей, которые не приняли обновлённое соглашение о персональных данных. Такую меру принадлежащая Facebook компания анонсировала ранее.
Администрация мессенджера ранее сообщала, что сроки ввода ограничений будут разными, в зависимости от особенностей пользователей. Сначала у них появится уведомление, которое нельзя будет отклонить. Если человек не согласится принять новую политику мессенджера, у него будут по очереди деактивироваться звонки, список чатов, возможность первым писать сообщение и так далее.
Для таких пользователей оставят возможность экспортировать информацию о чатах, а также составить общий отчёт об аккаунте, однако сам он затем будет удалён.
Правила должны были вступить в силу ещё 8 февраля, но из-за критики пользователей мессенджер отложил их введение до весны. Кроме того, приложение вскоре перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9. Это касается моделей 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС.
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