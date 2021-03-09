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WhatsApp вскоре перестанет работать на некоторых смартфонах

Официального заявления компания пока не сделала, но изменения были замечены в бета-версии мессенджера.

9 марта 2021, 01:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

WhatsApp вскоре перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9. Это касается моделей 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС, пишет WABetaInfo.

Компания пока не сделала официального заявления, однако соответствующие строки были обнаружены в бета-версии мессенджера 2.21.50.

В WhatsApp для компьютеров появилась долгожданная функция

В WhatsApp для компьютеров появилась долгожданная функция

В настоящее время многие популярные приложения для общения, например Viber и Signal, поддерживаются на устройствах Apple с iOS 11 и выше. Если WhatsApp последует за ними, то он станет недоступен для владельцев iPhone 5 и 5c, работающих на iOS 10.

Ранее сообщалось, что WhatsApp "накажет" пользователей, которые не примут новые правила мессенджера.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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