WhatsApp вскоре перестанет работать на некоторых смартфонах

WhatsApp вскоре перестанет работать на iPhone с операционной системой iOS 9. Это касается моделей 4 и 4S, для которых недоступны более свежие версии ОС, пишет WABetaInfo.

Компания пока не сделала официального заявления, однако соответствующие строки были обнаружены в бета-версии мессенджера 2.21.50.

В настоящее время многие популярные приложения для общения, например Viber и Signal, поддерживаются на устройствах Apple с iOS 11 и выше. Если WhatsApp последует за ними, то он станет недоступен для владельцев iPhone 5 и 5c, работающих на iOS 10.