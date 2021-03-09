Народная артистка России Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет

Народная артистка России, актриса театра драмы имени Фёдора Волкова Татьяна Иванова ушла из жизни в возрасте 73 лет в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Причина смерти Ивановой не сообщается. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи с утратой. Похороны состоятся в четверг, 10 марта.

"Не стало Ивановой Татьяны Борисовны, актрисы Волковского театра, народной артистки России. До последних дней Татьяна Иванова работала в театре, была полна творческих планов. Ей было только 73 года. Помню, как в 2019 году мы вместе отстаивали Волковский театр, как глубоко её трогала судьба Первого русского. Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе", — написал Миронов в "Инстаграме".

Татьяна Иванова (Опаркина) родилась в Рыбинске 5 сентября 1947 года. По окончании Ярославского театрального училища в 1971 году она поступила на службу в Театр имени Фёдора Волкова. На её счету более ста ролей в разных спектаклях. В феврале 2021 года состоялся бенефис актрисы, посвящённый 50-летию её сценической деятельности.

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