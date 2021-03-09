Народная артистка России Татьяна Иванова скончалась в возрасте 73 лет
Репертуар актрисы насчитывает более сотни ролей.
Татьяна Иванова. Фото © пресс-служба театра драмы имени Ф.Г. Волкова
Народная артистка России, актриса театра драмы имени Фёдора Волкова Татьяна Иванова ушла из жизни в возрасте 73 лет в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Причина смерти Ивановой не сообщается. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования в связи с утратой. Похороны состоятся в четверг, 10 марта.
"Не стало Ивановой Татьяны Борисовны, актрисы Волковского театра, народной артистки России. До последних дней Татьяна Иванова работала в театре, была полна творческих планов. Ей было только 73 года. Помню, как в 2019 году мы вместе отстаивали Волковский театр, как глубоко её трогала судьба Первого русского. Светлая память настоящему человеку, прекрасной женщине и актрисе", — написал Миронов в "Инстаграме".
Татьяна Иванова (Опаркина) родилась в Рыбинске 5 сентября 1947 года. По окончании Ярославского театрального училища в 1971 году она поступила на службу в Театр имени Фёдора Волкова. На её счету более ста ролей в разных спектаклях. В феврале 2021 года состоялся бенефис актрисы, посвящённый 50-летию её сценической деятельности.
Лента новостей
Виктор Дробыш оценил победу Манижи на отборе на Евровидение: Хорошая певица
сегодня в 01:25
"Нам такого не надо": в Германии сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca с газом "Циклон Б", которым нацисты травили людей в концлагерях
сегодня в 00:58
Стали известны лидеры среди регионов России по доступности ипотеки
сегодня в 00:18
Ранее Лайф писал о том, что скончался знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков.
Выбор редакции
Умер ведущий передачи "Гражданин и закон" Станислав Мелейко
Самбурская шокировала фанатов снимком в супермини
Российских женщин оригинально поздравили с 8 Марта кавером на песню "Бетономешалка"
"Поедет то, что никому здесь не надо": Лоза резко раскритиковал выбор Манижи для представления России на Евровидении
Виктор Дробыш оценил победу Манижи на отборе на Евровидение: Хорошая певица
Комментариев: 0