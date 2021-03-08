Умер всемирно известный советский пианист Дмитрий Башкиров
Причина смерти выдающегося музыканта не сообщается.
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Народный артист РСФСР, всемирно известный пианист и выдающийся педагог Дмитрий Башкиров скончался в возрасте 89 лет. Печальное известие сообщила пианист, меценат, президент Музыкальной школы имени королевы Софии Паломе Ошеа.
Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Он окончил музыкальную школу в родном городе, а затем продолжил обучение в Москве. Более 25 лет пианист возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде, но в 2012 году прекратил концертную деятельность и посвятил себя преподаванию. В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.
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