Умер всемирно известный советский пианист Дмитрий Башкиров

Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Он окончил музыкальную школу в родном городе, а затем продолжил обучение в Москве. Более 25 лет пианист возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде, но в 2012 году прекратил концертную деятельность и посвятил себя преподаванию. В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.