Участница глобальной ликвидации оспы Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет

Участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова умерла в возрасте 97 лет. Об этом на своём сайте сообщил Минздрав РФ.

Сообщается, что Маренникова принимала самое активное участие в реализации программы глобальной ликвидации оспы. Кроме того, в своём сообщении Минздрав отмечает авторитет и уважение, которыми она пользовалась среди сотрудников, а также тот факт, что её заслуги были отмечены на самом высоком уровне.