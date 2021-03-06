Участница глобальной ликвидации оспы Светлана Маренникова умерла в возрасте 97 лет
Минздрав выразил соболезнования в связи со смертью вирусолога.
Фото © Medbook.ru / Андрей Афанасьев
Участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова умерла в возрасте 97 лет. Об этом на своём сайте сообщил Минздрав РФ.
"На 98-м году жизни скончалась участница глобальной ликвидации оспы, вирусолог Светлана Сергеевна Маренникова", — сказано в сообщении.
Сообщается, что Маренникова принимала самое активное участие в реализации программы глобальной ликвидации оспы. Кроме того, в своём сообщении Минздрав отмечает авторитет и уважение, которыми она пользовалась среди сотрудников, а также тот факт, что её заслуги были отмечены на самом высоком уровне.
В ведомстве выразили соболезнования её родным и близким и назвали уход вирусолога невосполнимой утратой для российской и мировой науки.
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