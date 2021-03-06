Драма в Череповце: "Северсталь" не дотерпела три секунды и проиграла в овертайме "Динамо"

Череповецкая "Северсталь" на своём льду со счётом 1:2 проиграла московскому "Динамо" в третьем матче серии 1/8 Кубка Гагарина.

Два первых периода соперники откатали вхолостую, и только на восьмой минуте третьего отрезка игры счёт был открыт — на добивании здорово сыграл шведский форвард "Северстали" Якоб Берглунд.

Подопечные Андрея Разина были близки к второму подряд триумфу над бело-голубыми в этой серии, однако не смогли удержать минимальное преимущество, пропустив гол за три секунды до финальной сирены. Воспитанник череповецкого хоккея Дмитрий Кагарлицкий отправил команды играть овертайм.

А в первом дополнительном периоде динамовцы добились победы. И вновь москвичи забили на последней минуте: череповчане ошиблись в средней зоне и получили выход два в одного, который удачно завершил нападающий Даниил Тарасов.

Эта победа позволила "Динамо" повести в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч команды проведут 8 марта также в Череповце.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Северсталь" — "Динамо" М — 1:2 ОТ (0:0; 0:0; 1:1; 0:1), в серии — 1-2

"Динамо" Мн — СКА — 3:4 ОТ (0:1; 2:1; 1:1; 0:1), в серии — 0-3

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