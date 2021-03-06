"Буду бить лысую голову": Александр Емельяненко показал "дуэль взглядов" с Джиганом
На кадрах будущие противники настроены больше дружелюбно, чем воинственно.
Фото © Instagram / alexemelyanenko
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко договорился о поединке с рэпером Джиганом. Время и место его проведения пока не известны, но спортсмен и исполнитель уже устроили "битву взглядов".
"Буду бить лысую голову", — написал Емельяненко у себя в "Инстаграме" под снимком дуэли, на что Джиган ответил постом с аналогичным фото и комментарием: "Пошла жара в хату".
А ранее Лайф писал, что боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко доставлен с ковидом в столичную больницу. Он тогда говорил, что уже идёт на поправку. Емельяненко поблагодарил поклонников за поддержку, а также выразил благодарность медикам, которые его лечат.
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