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"Буду бить лысую голову": Александр Емельяненко показал "дуэль взглядов" с Джиганом

На кадрах будущие противники настроены больше дружелюбно, чем воинственно.

6 марта 2021, 14:26
<h2>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alexemelyanenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexemelyanenko</a></h2>

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко договорился о поединке с рэпером Джиганом. Время и место его проведения пока не известны, но спортсмен и исполнитель уже устроили "битву взглядов".

"Буду бить лысую голову", — написал Емельяненко у себя в "Инстаграме" под снимком дуэли, на что Джиган ответил постом с аналогичным фото и комментарием: "Пошла жара в хату".

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А ранее Лайф писал, что боец смешанных единоборств (ММА) Фёдор Емельяненко доставлен с ковидом в столичную больницу. Он тогда говорил, что уже идёт на поправку. Емельяненко поблагодарил поклонников за поддержку, а также выразил благодарность медикам, которые его лечат.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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