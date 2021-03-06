Лицо залито кровью: известная блогерша ужаснула фолловеров своим видом после избиения в баре

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Известную блогершу Олесю Рожкову избили в баре "Нобилис" в городе Спасске-Дальнем Приморского края. Девушка рассказала подробности случившегося в "Инстаграме" и ужаснула подписчиков своим окровавленным лицом.

По словам блогерши, две компании не поделили стулья и начали горячо спорить. Разрешить конфликт радикальным методом решил один из посетителей, который, как утверждает Рожкова, даже не участвовал в споре. В результате сильно досталось Олесе. "Миротворец" рассёк девушке лоб, и всё её лицо залила кровь. Пришлось вызывать скорую и полицию. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, госпитализация ей не понадобилась. При этом девушка отметила, что знакома с виновником её бед. По её словам, это сотрудник МЧС Александр. Олеся заявила, что теперь пожарный со своей сестрой-полицейским пытается замять инцидент.

"Возможно, это дело хорошенечко замнут... Он говорит, что пальцем меня не трогал. Сестра его утверждает, что я перепила и он меня не трогал", — рассказывает девушка своим подписчикам в "Инстаграме".

При этом Олесе отказались показывать записи с камер наблюдения в баре. Хотя изначально разрешили приехать в заведение и посмотреть кадры. Затем администрация заведения начала искать отговорки, чтобы не показывать, а потом и вовсе отказала в просмотре.

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