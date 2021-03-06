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Онкобольной москвич ударил топором дочь, зарубил её парня и покончил с собой

Девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

6 марта 2021, 13:53
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве мужчина напал с топором на собственную дочь и зарубил её молодого человека. После этого преступник покончил с собой, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошёл минувшей ночью в квартире неподалёку от станции метро "Академическая". В результате ссоры мужчина взял топор и жестоко расправился с парнем 1993 года рождения, после чего попытался убить свою дочь, несколько раз ударив её топором по голове. Девушке удалось выжить.

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"От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении СК.

Как сообщает издание "Вечерняя Москва", у нападавшего было онкологическое заболевание. К моменту прибытия полицейских он ещё был жив, однако позже скончался в больнице. Следователи назначили ему посмертную психиатрическую экспертизу.

Ранее Лайф сообщал, что в Воронежской области мужчина проломил голову 22-летнему парню за слишком громкую музыку, игравшую в автомобиле.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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