Онкобольной москвич ударил топором дочь, зарубил её парня и покончил с собой

В Москве мужчина напал с топором на собственную дочь и зарубил её молодого человека. После этого преступник покончил с собой, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошёл минувшей ночью в квартире неподалёку от станции метро "Академическая". В результате ссоры мужчина взял топор и жестоко расправился с парнем 1993 года рождения, после чего попытался убить свою дочь, несколько раз ударив её топором по голове. Девушке удалось выжить.

"От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении СК.

Как сообщает издание "Вечерняя Москва", у нападавшего было онкологическое заболевание. К моменту прибытия полицейских он ещё был жив, однако позже скончался в больнице. Следователи назначили ему посмертную психиатрическую экспертизу.

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