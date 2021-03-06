Онкобольной москвич ударил топором дочь, зарубил её парня и покончил с собой
Девушка находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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В Москве мужчина напал с топором на собственную дочь и зарубил её молодого человека. После этого преступник покончил с собой, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Инцидент произошёл минувшей ночью в квартире неподалёку от станции метро "Академическая". В результате ссоры мужчина взял топор и жестоко расправился с парнем 1993 года рождения, после чего попытался убить свою дочь, несколько раз ударив её топором по голове. Девушке удалось выжить.
"От полученных повреждений потерпевший 1993 года рождения скончался на месте, а девушка в тяжёлом состоянии доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении СК.
Как сообщает издание "Вечерняя Москва", у нападавшего было онкологическое заболевание. К моменту прибытия полицейских он ещё был жив, однако позже скончался в больнице. Следователи назначили ему посмертную психиатрическую экспертизу.
Ранее Лайф сообщал, что в Воронежской области мужчина проломил голову 22-летнему парню за слишком громкую музыку, игравшую в автомобиле.
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