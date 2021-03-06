Мишустин пообещал разобраться с выплатой зарплаты на шахте "Алексиевская"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал разобраться с проблемой выплаты зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кузбассе, которая была признана банкротом ещё четыре года назад — в 2017-м. Об этом глава правительства заявил на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым.

"Бросать людей нельзя. Людям, которые оказались в такой ситуации, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом. Региональным властям поможем", — заявил премьер-министр.

Мишустин поручил губернатору взять вопрос на личный контроль. Он отметил, что Цивилёву необходимо координировать действия с правоохранительными и надзорными органами, а также с ФНС. С таким хамством по отношению к людям должна разбираться Генеральная прокуратура, подчеркнул он. Мишустин попросил провести соответствующую координацию с правоохранительными органами.

Цивилёв, в свою очередь, пояснил, что общая задолженность по зарплатам — 200 миллионов рублей. Другие угольные компании готовы предлагать новые вакансии бывшим работникам "Алексиевской". А шахту уже выставили на торги за 6 миллионов рублей, хотя она является убыточной.

Напомним, что Лайф ранее подробно писал о критической ситуации на двух шахтах Кузбасса. Рабочим годами задерживали и не платили зарплату.

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