Этнические чистки или бытовой конфликт: что произошло в поселении дунган на юге Казахстана

В Казахстане начался судебный процесс по делу о массовых беспорядках, произошедших в феврале 2020 года в Кордайском районе, где компактно расселены дунгане — китайцы, исповедующие ислам. На скамье подсудимых оказалось более 50 человек, в том числе и представители этой нации. Очевидцы говорят, что во время погромов якобы было убито 11 дунган, 200 получили ранения, 38 домов сожжены. Диаспора и местные власти по-своему трактуют причины беспорядков: первые считают, что дунган якобы преследуют за то, что они не учат государственный язык и не хотят расселяться по стране, а вторые считают, что речь шла о стихийных беспорядках на бытовой почве. Следует отметить, что блогеры, которые поддерживали версию об этнических чистках в Кордайском районе, сами оказались за решёткой. Лайф разбирался, что произошло на юге Казахстана.

Дунгане — потомки китайцев, переселившихся в Российскую империю во второй половине XIX века. В Китае их около 10 млн, в Казахстане — примерно 50 тыс., в соседней Киргизии — 60 тыс. Они исповедуют ислам, занимаются земледелием и живут компактно на юге Казахстана. Их неофициальная столица — село Масанчи в Кордайском районе. Здесь проживает 18 тыс. жителей.

Дунгане просят о принятии в российское подданство. Документ хранится в Царском музее Екатеринбурга. Фото © ТГ "Караульный"

Дунгане всегда старались селиться и решать свои проблемы отдельно, внутри диаспоры. Они не лезут в политику, ведут себя довольно мирно, поэтому конфликты с ними до недавнего времени были большой редкостью. Однако в прошлом году в Казахстане заговорили о том, что и дунгане должны знать государственный язык и расселяться из своих анклавов.

В годовщину беспорядков в Кордайском районе член Союза писателей Казахстана Арман Кани в своей колонке для СМИ вновь предложил лишать гражданства и выдворять за пределы страны всех, кто не говорит на казахском языке. Либо их нужно отправлять в специальные лагеря для принудительного обучения государственному языку. Несмотря на то что высказывания Кани могут противоречить статье 14 Конституции Казахстана, которая говорит о том, что никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, реакции правоохранителей на это не последовало.

Зато в сентябре прошлого года на известного блогера и правозащитника Ермека Тайчибекова завели уголовное дело по статье 174 УК РК ("Разжигание розни"), за что ему грозит до 10 лет заключения. Первое судебное заседание над блогером прошло в закрытом режиме.

Ермек Тайчибеков. Фото © LIFE

Тайчибеков известен своими провокационными заявлениями, за что он однажды уже отсидел. Новое дело появилось после того, как он поделился со СМИ своей версией беспорядков в селе Масанчи на юге Казахстана, где живут дунгане. Блогер считает, что речь якобы шла об этнических чистках. Он обращает внимание на то, что машины и дома жгли в поселениях, где живут представители этого народа.

Власти Казахстана в свою очередь считают, что в Масанчи произошла массовая драка между местными жителями, среди которых были и дунгане.

Масанчинские события

Беспорядки в Кордайском районе Казахстана произошли 7 февраля 2020 года. Лайф поговорил с очевидцами и восстановил картину событий. 5 февраля 42-летний Нурлан Кудашбаев из посёлка Каракемер вёз своего 78-летнего отца в поликлинику в селении Сортобе. Вместе с ними в машине находился ещё один сын пенсионера — 47-летний Марлен Кудашбаев. В районе посёлка Масанчи их остановил дунганин, который показал, что на дороге разворачивается грузовик. Кудашбаевы спешили к врачу. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в потасовку. Пенсионер якобы повредил тазобедренную кость. Каждая сторона обвиняла другую в нападении. Дунгане послали в Каракемер делегацию для примирения, однако погасить конфликт им так и не удалось.

По словам очевидца, вскоре в район приехало полтора десятка экипажей Госавтоинспекции. Полицейские начали останавливать и проверять все машины. Одним из водителей оказался дунганин. Под каким-то предлогом стражи порядка якобы стали вымогать у него 100 тыс. тенге (около 18 тыс. рублей), и тот начал активно сопротивляться. Этот момент попал на видео, которое начало распространяться по соцсетям.

Казахские полицейские погнались за дунганином, тот заехал во двор своего дома и вместе с роднёй заблокировал вход. По словам очевидца, такое поведение местные якобы расценили как вызов и дерзость.

На следующий день к дунганским сёлам стала подтягиваться агрессивная толпа с огнестрельным оружием, арматурой и коктейлями Молотова.



— Днём в Каракемер стали съезжаться машины с людьми, это продолжалось до самой ночи. Где-то в шесть часов вечера начались беспорядки. Глава Комитета национальной безопасности района называл цифру в 10 тысяч человек, и это только нападавших. Я стоял тогда на баррикадах с полицейскими, которых было 20–30 человек. А на другой стороне в том селе собралось около 4–6 тысяч человек. Аким района мне сказал: "Ты успокой своих, пусть они не провоцируют, а просто стоят". Вскоре с другой стороны подошла вторая толпа — около пяти тысяч человек, — рассказал Лайфу один из старейшин дунганской диаспоры Хусей Дауров.

По его словам, вооружённая толпа стала грабить, жечь дома и машины и убивать людей. Несмотря на кажущийся стихийным характер беспорядков, толпа координировалась через специальные чаты в мессенджерах. Очевидцы говорят, что полиция долгое время бездействовала. Впоследствии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал, что речь шла о целенаправленной провокации при содействии госорганов.









Дауров утверждает, что во время беспорядков якобы было убито 11 дунган, 200 получили ранения, в сёлах сожгли 38 домов, ещё 169 разбили и разграбили. Уничтожено или угнано 122 автомобиля. Дауров и сам пострадал — у него была сломана рука. Его якобы хотели убить, но один из нападавших приказал не трогать старика.

Даже после окончания погромов в Кордайском районе и задержания участников ситуация продолжала накаляться. 10 февраля были экстренно закрыты рынки на Северном кольце в Алматы, поскольку в социальных сетях появились группы, в которых якобы призывали идти на рынки грабить и убивать торгующих там дунган.

Реакция на погромы

Лидер социалистов Казахстана Айнур Курманов, который живёт сегодня в изгнании, считает, что казахстанские власти пытаются представить межнациональный конфликт как бытовую ссору, тем самым потворствуя националистам: — Власти Казахстана не только отрицают сам факт межнационального конфликта, называя его "стихийными беспорядками на бытовой почве", но и потворствуют нацистам, — заявил Курманов.









Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с дунганами предложил им изучать казахский государственный язык и расселяться по стране. Также пострадавшим была обещана бесплатная медицинская помощь.

Мир на пороховой бочке

В настоящий момент дунгане говорят о том, что они не забудут и не простят того, что произошло в Кордайском районе. Сейчас в Таразе проходит суд над 51 обвиняемым в участии в массовых беспорядках. Среди подсудимых есть и 14 дунган, которые защищали свои дома от разъярённой вооружённой толпы. Для своего народа они герои. Но в глазах государства — обвиняемые. В начале февраля подсудимые дунгане обратились с ходатайством о переквалификации статьи обвинения на менее тяжкую. Эта новость вызвала бурную реакцию у их соседей по району.

Видео © LIFE

Это видео было снято буквально неделю назад в казахском селении Каракемер, которое вплотную прилегает к главному селу дунган — Масанчи. Казахи считают, что дунгане якобы собираются выкупить своих подсудимых.

© Google Maps

В жизни дунган Кордайского района пока наступила неизвестность: они живут как на пороховой бочке — здесь официально объявлен комендантский час. Они никому не верят, отказываются засеивать поля и буквально сидят на чемоданах.

Тихая реакция

В феврале 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал жёстко пресекать попытки распространения недостоверной информации в связи с беспорядками. Однако источник Лайфа из села Сортобе утверждает, что силовики пытались уничтожить любые доказательства погромов в поселениях дунган. Якобы полицейские ходили по домам и проверяли телефоны на наличие фотографий и видео. Также они предупреждали, что за "распространение фейков" положена уголовная ответственность. Тогда казахстанские блогеры начали массово удалять материалы о погромах со своих ресурсов — от греха подальше.

Мониторингом Интернета занимается Министерство информации и общественного развития Казахстана, которое с недавних пор возглавляет Аида Балаева. После публикаций в соцсетях кадров очередного конфликта Балаева написала в "Фейсбуке": — Подобные факты будут жёстко пресекаться, виновные понесут ответственность согласно закону. Каждый блогер должен осознавать высокий уровень моральной ответственности перед своими читателями и адекватно оценивать степень своего влияния на аудиторию.

Аида Балаева. Фото © Facebook / Aida Balayeva

Немного статистики

По статистике, казахи составляют 65% населения страны. В Казахстане запущена госпрограмма по реализации языковой политики на 2020–2025 годы. К 2020 году 95% населения страны должны были знать казахский язык, но недавняя перепись населения показала, что государственным языком владеет только 64% населения, ещё 11% понимают его на слух. При этом на русском языке свободно говорит до 95% жителей страны.

Программа по реализации языковой политики должна затронуть не только дунган. В Казахстане есть уйгурские, курдские, турецкие, корейские, узбекские и таджикские сёла, а также пригородные районы с большим процентом русскоязычного населения.

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