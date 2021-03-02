Листопад в марте: как московский прокурор, помогавший таможеннику-миллионеру, попал в международный розыск

Бывшего заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада заочно арестовали и объявили в международный розыск. Его подозревают в коррупции. По версии следствия, пользуясь служебным положением, он помогал разным людям решать проблемы с таможней. Лайф выяснил, каким образом Листопад может быть связан с делом экс-начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка.

Сегодня Басманный суд Москвы поддержал ходатайство Главного следственного управления (ГСУ) СКР и заочно арестовал экс-прокурора Дмитрия Листопада, который ранее курировал столичные аэропорты. В пресс-службе Басманного суда рассказали Лайфу, что экс-прокурор обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 285 и 290 УК РФ). Также Листопад объявлен в международный розыск, потому что он успел скрыться за границей.

Ранее Листопад был в транспортной прокуратуре на хорошем счету. В 2019 году его даже наградили почётной грамотой МЧС за высокий профессионализм и ответственность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с авиакатастрофой самолёта Ан-148 в Московской области.

По информации Лайфа, дело Листопада может быть напрямую связано с расследованием против высокопоставленного таможенника Александра Кизлыка, арестованного ещё в декабре 2019 года.

Генерал ФТС и другие фигуранты дела — экс-заместитель Кизлыка полковник таможенной службы Алексей Серебро, замначальники таможни аэропортов Домодедово и Внуково Юрий Черкашин и Константин Мишин, а также старший дознаватель Домодедовской таможни Андрей Шурыгин — обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия (третья часть статьи 285 УК РФ).

По версии следствия, таможенники помогали уйти от ответственности подозреваемым в контрабанде. И не за просто так. При обыске у Кизлыка нашли €600 тыс. и $600 тыс., а также золотые слитки весом более килограмма, коллекцию премиальных часов. Также генерал оказался владельцем дорогой недвижимости. Кизлык, Серебро, Черкашин и Мишин отправились в СИЗО, а Андрею Шурыгину суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест. Несмотря на то что Листопад фигурировал в материалах дела изначально, следователи его долгое время не трогали.

Решала в погонах

Фото © Агентство "Москва"

Следователи считают, что Дмитрий Листопад помогал разным людям решать проблемы на таможне. Так, по версии следствия, прокурор обратился к Алексею Серебро с просьбой помочь одному из пассажиров, который в 2018 году попался в "зелёном коридоре" таможни во Внуково с 315 тысячами евро. Генерал Кизлык якобы дал соответствующее указание замначальника таможни Мишину. В итоге нарушителя оштрафовали на 5,8 млн рублей, а изъятую валюту ему вернули, чем причинили ущерб казне. Следствие посчитало, что Кизлык и Серебро решили вопрос с пассажиром не за деньги, а чтобы не ссориться с профильным прокурором. Листопад надзирал в том числе и за Внуковской таможней и мог устроить её руководителям и сотрудникам различные проблемы.

В деле Кизлыка есть ещё один эпизод: проявил снисхождение к жене посла РФ в Кении, которая нелегально несла через "зелёный коридор" в аэропорту $50 тыс. По версии следствия, генерал выполнил просьбу экс-главы Управления таможенного сотрудничества ФТС Сергея Коноваленко. Кизлык по этому эпизоду свою вину не признаёт. В ходе заседания суда он заявил, что таможенники якобы пропустили женщину без декларации из-за её плохого самочувствия.

Когда зимой 2019 года арестовали Кизлыка с подчинёнными, Дмитрий Листопад уже уволился из прокуратуры по собственному желанию. Судя по всему, кто-то из фигурантов расследования по делу ФТС стал сотрудничать со следствием и у СКР появились новые козыри против бывшего прокурора.

Расследование дела Кизлыка было завершено ещё в ноябре 2020 года. Три недели назад Мещанский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества Александра Кизлыка и его супруги на общую сумму 153,4 млн рублей. Это только то, что следствию удалось найти у генерала. Генпрокуратура пришла к выводу, что доходы семьи Кизлыка резко расходятся с официальными заработками.

Адвокат Кизлыка Олег Сопоцинский отказался прокомментировать Лайфу ситуацию вокруг экс-прокурора Дмитрия Листопада.

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