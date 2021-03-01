Лёг на дно: как живёт и чем занимается главный подозреваемый по делу об убийстве Влада Листьева

26 лет назад в Москве застрелили знаменитого телеведущего Владислава Листьева. Это было самое громкое убийство 90-х. Лайф выяснил, что один из основных подозреваемых по делу сейчас живёт в столице.

1 марта 1995 года в подъезде дома в Москве был убит Владислав Листьев, первый генеральный директор ОРТ, ведущий передач "Взгляд", "Час пик", "Поле чудес", "Тема". Спустя 26 лет преступление остаётся нераскрытым. Впрочем, люди, близкие к правоохранительным органам, неоднократно сообщали, что имена подозреваемых известны.

Место убийства Влада Листьева. Фото © ТАСС / Панов Станислав

Поссорился с преступным миром

Согласно одной из версий, убийство Листьева якобы заказал авторитетный предприниматель Сергей Михайлов (Михась). Мотивом для преступления мог стать отказ медиаменеджера от услуг рекламной компании GMS ("Глобал медиа системз"), которая якобы часть выручки отдавала криминальным группировкам. Речь идёт о миллионах долларов.

Согласно этой версии, к убийству мог быть причастен некий Игорь Дашдамиров, который в 1996 году оказался замечен в участии в деятельности военизированной группировки "Мхедриони" в Грузии. Боевики специализировались на перевозке наркотиков и похищении людей.

Предположительно, члены солнцевской ОПГ. Фото © VK / Andrey Petrov

Дашдамирова задержали грузинские спецслужбы во время контртеррористической операции. Его экстрадировали в Россию, где отправили в СИЗО "Лефортово". Впоследствии он был осуждён на три с половиной года лишения свободы за изнасилование.

После выхода из тюрьмы в 1998 году Дашдамиров дал журналистам единственное интервью, в котором утверждал, что непричастен к убийству знаменитого телеведущего. По его словам, силовики ждали, что он обвинит в этом преступлении Михася.

Дашдамиров, по данным СМИ, входил в солнцевскую ОПГ и работал с бригадой авторитета Алексея Петрова по прозвищу Дурень. Последний якобы начинал криминальную карьеру ещё в 1970-х годах вместе с Михасем.

Новая жизнь главного подозреваемого

С тех пор про Дашдамирова никто не вспоминал. Как выяснил Лайф, он давно осел в Москве, где открыл несколько фирм по оптовой торговле и грузоперевозкам. Об этом свидетельствуют данные СПАРК.

Дашдамиров также работал в похоронном бизнесе, который традиционно считается высококриминальной сферой. Принадлежащее ему ЗАО "Ганджа" делает надгробные памятники. В 2010 году компания получила участок в 100 квадратных метров (кадастровая стоимость — 450 тысяч рублей) на крупнейшем кладбище Москвы — Хованском. Кроме того, фирме Дашдамирова достался участок в шесть соток в садоводческом товариществе "Дары природы" в районе Тёплого Стана стоимостью 2,8 миллиона рублей.

Последствия перестрелки на Хованском кладбище в 2016 году. Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Официально Дашдамиров зарабатывал на кладбище около полумиллиона рублей в год. В 2017-м его фирма прекратила деятельность. Это произошло вскоре после массовой драки на Хованском кладбище. В мае 2016 года там вспыхнул конфликт между уроженцами Средней Азии и Северного Кавказа. В ходе потасовки и перестрелки три человека погибли, десятки были ранены. Тогда Следственный комитет заинтересовался порядками на похоронном рынке. По одной из версий, бойня произошла после того, как криминальная группировка пыталась обложить данью местных рабочих.

Впрочем, Дашдамиров мог уйти после проверок его компаний. Мэрия Москвы потребовала освободить занимаемые участки на Хованском кладбище и в СНТ "Дары природы". В суде выяснилось, что бизнесмены работали на кладбище, не оформив документы. При этом операции по счетам компании прекратились только к концу 2019 года.

За блатными номерами

Сейчас Дашдамиров по-прежнему проживает в Москве. Здесь у него две квартиры в районе Солнцево. Одна из квартир (трёшка), судя по данным ЦИАН, может стоить около 17 миллионов рублей. Другая квартира Дашдамирова находится в пятиэтажке недалеко от элитного комплекса "Алые паруса".

Toyota Land Cruiser 200 Дашдамирова. Фото © Avto-nomer.ru

Ему также принадлежит внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с "красивым" номером серии ВМР 77. Такие номера закреплены за силовыми ведомствами. Стоимость таких номеров, если верить специализированным форумам, доходит до полумиллиона рублей.

Дашдамирову также принадлежали внедорожник и седан марки Lexus LХ470 и LS 460, а также Toyota Camry. У его предполагаемой супруги в собственности есть универсал Volvo ХС70 и бюджетный седан Volkswagen Bora.

В прошлом году нераскрытое за четверть века убийство Листьева снова оказалось в центре внимания. Свою версию высказал даже бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. Он назвал версию о причастности к расстрелу телеведущего бандитов солнцевской ОПГ близкой к итоговой. Экс-генпрокурор, не называя имён, указал на Дашдамирова как на возможного организатора преступления.

Бывший генеральный прокурор также фактически подтвердил информацию о возможной связи предполагаемого организатора убийства Листьева с экс-сенатором Сергеем Лисовским (покинул Совет Федерации в сентябре 2020-го после 16 лет работы в парламенте), который тогда играл важную роль в окружении президента Бориса Ельцина и входил в его предвыборный штаб.

В записной книжке Лисовского, по словам Скуратова, правоохранители обнаружили номер того самого Дашдамирова. Важной зацепкой для следствия был тот факт, что он был записан под именем Душман. Считается, что именно под этим прозвищем Дашдамиров был известен в солнцевской ОПГ. Впрочем, обвинения ему тогда предъявлены не были. Сергею Лисовскому неоднократно приходилось отвечать на вопросы, связанные с убийством Листьева. Он отрицает свою причастность к этому делу.

Хаос в силовых органах

Вячеслав Дёмин, который в 90-х работал сотрудником Московского уголовного розыска, а сейчас стал частным детективом, в разговоре с Лайфом отметил, что провал в расследовании дела Листьева связан в первую очередь с развалом в 90-х системы правоохранительных органов. По словам Дёмина, среди силовиков тогда царил хаос и на расследование убийства Листьева поднимали едва ли не все отделы столичной милиции, что, по словам сыщика, только повредило расследованию.

— Поясню: в 90-х вся система силовиков сыпалась. Всё разваливалось. Внутри системы царил хаос, и, когда Листьева убили, в руководстве были не специалисты, а "понтари" одни. Этот общий сбор и рытьё — это была самая большая глупость в тот момент в том деле (да и вообще). Ровно месяц все как болванчики ходили и выбивали информацию по Листьеву. Все отделы, я повторюсь, — вспоминал бывший московский опер.

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