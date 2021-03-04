"Серьёзный вопрос": Медведев поддержал участие волонтёров в выборах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, комментируя заявление президента РФ Владимира Путина о том, что во власти должны быть люди разных взглядов и убеждений, заявил, что волонтёры могут баллотироваться на выборах различного уровня в случае, если чувствуют в себе силы для этого. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Впереди выборы в Государственную думу. Партия "Единая Россия" участвует в них и рассчитывает на поддержку граждан нашей страны, рассчитывает на победу", — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ выразил мнение, что в выборах могут принять участие те волонтёры, которые наилучшим образом проявили себя в последнее время, а в нижней палате парламента должно появиться много новых лиц, но обновление не является самоцелью, отметил политик.

"Идти ли волонтёрам на выборы — это весьма серьёзный вопрос. И нужно ответить на него в первую очередь самому себе. Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это в значительной мере готовность лично отвечать за то, как живут люди. Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно смело обсуждать всё, что волнует наших граждан, обсуждать их заботы, предлагать решения этих проблем", — заключил Медведев.

Ранее на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе президент РФ Владимир Путин поддержал предложение об участии волонтёров в выборах. Он заметил, что в добровольческое движение входят люди различных взглядов и убеждений, поэтому, попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определённых проблем, перед которыми сейчас стоит страна или регион. По его мнению, необходимо давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, "чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для того, чтобы страна шла вперёд".

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