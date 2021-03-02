Коммуналки в Петербурге начнут расселять по новым правилам. Адвокат раскрыла нюансы

В Санкт-Петербурге в конце прошлого года был принят новый законопроект о правилах расселения коммунальных квартир. Адвокат Лилия Фёдорова объяснила в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" нюансы этого закона и его отличия от прежней версии.

Теперь подать заявление на участие в программе расселения могут только малоимущие люди одной коммуналки. Раньше такая возможность была у жителей Петербурга со "стажем" проживания более десяти лет и тех, кто живёт в одной комнате. Для расселения необходимо собрать небольшой пакет документов и обратиться в МФЦ.

При этом власти города предоставят субсидии на покупку отдельного жилья, оплачивая в таком случае 40% от стоимости квадратного метра. Коммуналка тогда останется в собственности города. Ещё власти могут выкупить последнюю комнату по льготным ценам. В таком случае при подсчёте будет вычитаться коэффициент 0,3% от рыночной стоимости.

Напомним, ранее Лайф подробно выяснял, почему квартиры продолжают расти в цене.

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