Коммуналки в Петербурге начнут расселять по новым правилам. Адвокат раскрыла нюансы
Для получения субсидии необходимо собрать небольшой пакет документов и обратиться в МФЦ.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
В Санкт-Петербурге в конце прошлого года был принят новый законопроект о правилах расселения коммунальных квартир. Адвокат Лилия Фёдорова объяснила в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" нюансы этого закона и его отличия от прежней версии.
Теперь подать заявление на участие в программе расселения могут только малоимущие люди одной коммуналки. Раньше такая возможность была у жителей Петербурга со "стажем" проживания более десяти лет и тех, кто живёт в одной комнате. Для расселения необходимо собрать небольшой пакет документов и обратиться в МФЦ.
При этом власти города предоставят субсидии на покупку отдельного жилья, оплачивая в таком случае 40% от стоимости квадратного метра. Коммуналка тогда останется в собственности города. Ещё власти могут выкупить последнюю комнату по льготным ценам. В таком случае при подсчёте будет вычитаться коэффициент 0,3% от рыночной стоимости.
Напомним, ранее Лайф подробно выяснял, почему квартиры продолжают расти в цене.
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