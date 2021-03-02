Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале

Общие расходы россиян за февраль увеличились на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный показатель с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

На 4,6% выросли расходы на непродовольственные товары. На услуги рост составил 8,2%. В ряде сегментов зафиксированы максимальные траты: на компьютеры и ПО (+43,8%), телекомоборудование и услуги (+37,1%), а также на бытовую технику и электронику (+33,3%).

Отдельно стоит выделить рост трат россиян в феврале. За одну неделю — с 22 по 28 февраля — они в целом увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом в некоторых сферах наблюдается серьёзное снижение расходов. Среди имеющихся данных можно выделить следующие:

телекомоборудование и услуги: +33,4%;

непродовольственные товары: +8,7%;

продукты: +5,4%;

авиабилеты: -71,3%;

дорожные пошлины: -30,1%;

локальный транспорт: -25%;

кафе и рестораны: -21,6%;

книги и музыка: -16,1%.

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