Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
При этом траты в некоторых сферах серьёзно упали.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Общие расходы россиян за февраль увеличились на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный показатель с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".
На 4,6% выросли расходы на непродовольственные товары. На услуги рост составил 8,2%. В ряде сегментов зафиксированы максимальные траты: на компьютеры и ПО (+43,8%), телекомоборудование и услуги (+37,1%), а также на бытовую технику и электронику (+33,3%).
Отдельно стоит выделить рост трат россиян в феврале. За одну неделю — с 22 по 28 февраля — они в целом увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом в некоторых сферах наблюдается серьёзное снижение расходов. Среди имеющихся данных можно выделить следующие:
- телекомоборудование и услуги: +33,4%;
- непродовольственные товары: +8,7%;
- продукты: +5,4%;
- авиабилеты: -71,3%;
- дорожные пошлины: -30,1%;
- локальный транспорт: -25%;
- кафе и рестораны: -21,6%;
- книги и музыка: -16,1%.
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