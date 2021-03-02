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Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале

При этом траты в некоторых сферах серьёзно упали.

2 марта 2021, 08:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Общие расходы россиян за февраль увеличились на 2,6% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный показатель с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

На 4,6% выросли расходы на непродовольственные товары. На услуги рост составил 8,2%. В ряде сегментов зафиксированы максимальные траты: на компьютеры и ПО (+43,8%), телекомоборудование и услуги (+37,1%), а также на бытовую технику и электронику (+33,3%).

Отдельно стоит выделить рост трат россиян в феврале. За одну неделю — с 22 по 28 февраля — они в целом увеличились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. При этом в некоторых сферах наблюдается серьёзное снижение расходов. Среди имеющихся данных можно выделить следующие:

  • телекомоборудование и услуги: +33,4%;
  • непродовольственные товары: +8,7%;
  • продукты: +5,4%;
  • авиабилеты: -71,3%;
  • дорожные пошлины: -30,1%;
  • локальный транспорт: -25%;
  • кафе и рестораны: -21,6%;
  • книги и музыка: -16,1%.
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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