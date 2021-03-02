Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны. Она напомнила, что из-за ситуации с ковидом побывать в Европе или других государствах будет по-прежнему сложно.

"Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят", — сказала она в интервью РИА "Новости".

Матвиенко напомнила, что перспектива отправиться в отпуск за рубеж для россиян зависит не от властей страны. РФ готова открывать авиасообщение по новым направлениям по мере улучшения ситуации с ковидом. Но, отметила спикер Совфеда, данные решения принимаются двустронне. Поэтому поехать россияне смогут только туда, где будут готовы принимать наших граждан.

А ранее россияне рассказали, где в 2020 году провели отпуск. Оказалось, что 34% участников опроса наслаждались отдыхом в деревне, на даче или дома.

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