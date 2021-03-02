Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем

Президент РФ отметил, что Горбачёв принадлежит к плеяде ярких и выдающихся государственных деятелей современности.

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории... Желаю вам здоровья и всего самого доброго", — говорится в сообщении.

Президент РФ отметил, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачёву сегодня активно участвовать в востребованной общественной работе.