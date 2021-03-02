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Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем

Президент РФ отметил, что Горбачёв принадлежит к плеяде ярких и выдающихся государственных деятелей современности.

2 марта 2021, 06:45
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Михаил Метцель

Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории... Желаю вам здоровья и всего самого доброго", — говорится в сообщении.

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Президент РФ отметил, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачёву сегодня активно участвовать в востребованной общественной работе.

По данным РИА "Новости", для празднования 90-летия Горбачёв выбрал формат Zoom — сегодня, 2 марта, на видеоконференции соберутся его друзья и соратники.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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