Путин поздравил Горбачёва с 90-летним юбилеем
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов / Михаил Метцель
Президент РФ отметил, что Горбачёв принадлежит к плеяде ярких и выдающихся государственных деятелей современности.
Глава российского государства Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
"Вы по праву принадлежите к плеяде ярких, неординарных людей, выдающихся государственных деятелей современности, оказавших значимое влияние на ход отечественной и мировой истории... Желаю вам здоровья и всего самого доброго", — говорится в сообщении.
Президент РФ отметил, что большой профессиональный и жизненный опыт, энергия и творческий потенциал помогают Горбачёву сегодня активно участвовать в востребованной общественной работе.
По данным РИА "Новости", для празднования 90-летия Горбачёв выбрал формат Zoom — сегодня, 2 марта, на видеоконференции соберутся его друзья и соратники.