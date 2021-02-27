Горбачёв призвал Путина и Байдена "не бычиться друг на друга" и сесть за стол переговоров

Бывший лидер СССР Михаил Горбачёв считает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден должны провести встречу, чтобы обсудить проблемы ядерного разоружения и международной безопасности.

"Опыт показывает, что надо встречаться и договариваться, и главное — не бычиться друг на друга. Всё же ясно: главное — избежать ядерной войны. Раз надо избежать такой проблемы, в одиночку её решить невозможно, надо встречаться, надо всем обеспокоиться этим положением", — заявил Горбачёв в интервью "Интерфаксу".

Политик отметил, что в своё время проводил переговоры с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, который, по словам Горбачёва, был "самым опытным консерватором". Но, поняв серьёзность проблемы, американец активно включился в диалог. Кроме того, первый и последний президент СССР считает, что преодолеть кризис в отношениях Москвы и Брюсселя тоже можно — с помощью переговоров.

"Вначале все не хотят! Так всегда было. А потом, когда сядут за стол переговоров, получается всё нормально. Не надо бояться переговоров", — добавил Горбачёв.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачёв оценил последние события на постсоветском пространстве. Также он отметил, что восхищается действиями белорусов.

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