От Антарктиды откололся айсберг размером почти с Санкт-Петербург — видео

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью 1270 квадратных километров, что практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга (1439 квадратных километров). Об этом сообщает Антарктическая служба Великобритании.

Айсберг откололся от шельфового ледника Бранг, на котором расположена британская исследовательская станция Halley. Отмечается, что крупные трещины на леднике толщиной 150 метров начали появляться ещё более десяти лет назад, а в январе одна из самых больших расселин начала активно расти, прибавляя в сутки по километру протяжённости.

26 февраля за несколько часов она расширилась на сотни метров, в результате чего и сформировался айсберг. Опасности для станции это не представляет, отметили в службе.

"Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", — заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.

Она отметила, что айсберг может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

В декабре 2020 года британские военные засняли самый большой в мире айсберг. Природный объект находится примерно в 200 километрах от острова Южная Георгия, а его площадь составляет 4200 квадратных километров.

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