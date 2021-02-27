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Звезда нашумевшего фильма "Текст" Иван Янковский впервые станет отцом

Роман актёра с коллегой вышел на новый уровень.

27 февраля 2021, 14:13
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/Bt0b1clFg9Z/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ivanfilippovich</a></p>

Фото © Instagram / ivanfilippovich

Романтические отношения актёра Ивана Янковского и его коллеги Дианы Пожарской, которая получила известность благодаря съёмкам в сериале "Отель "Элеон", вышли на новый уровень. Как сообщает "Дни.ру", актриса сейчас ждёт ребёнка.

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка

Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка

По данным издания, о беременности Дианы уже знает вся семья Янковского, а его мать, известная актриса Оксана Фандера, начала готовиться к скорой свадьбе молодых. Кстати, Пожарская ради избранника планирует принять иудаизм. Сообщается, что не так давно она стала часто посещать синагогу.

Фото © Instagram / dianapozharskaya

Фото © Instagram / dianapozharskaya

Впрочем, пока не известно, состоится ли свадьба до того, как у актёров появится ребёнок, или парочка не будет с этим спешить и организует торжество уже после пополнения.

Ранее Иван Янковский раскрыл правду о съёмках резонансной откровенной сцены с Кристиной Асмус в фильме "Текст". Актёр отметил, что они с партнёршей по площадке хорошо и достоверно выполнили свою работу.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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