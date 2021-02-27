Президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна. Он вернул документ премьеру Николу Пашиняну, заявили в администрации главы республики.

Как уже сообщал Лайф, 25 февраля в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.