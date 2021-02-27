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Президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генштаба

Он вернул документ премьеру страны.

27 февраля 2021, 14:00
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна. Он вернул документ премьеру Николу Пашиняну, заявили в администрации главы республики.

По мнению Саркисяна, Вооружённые силы Армении должны придерживаться политического нейтралитета.

Президент Армении встретится с главой Генштаба

Президент Армении встретится с главой Генштаба

Как уже сообщал Лайф, 25 февраля в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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