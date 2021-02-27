Президент Армении не стал подписывать указ об увольнении главы Генштаба
Он вернул документ премьеру страны.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Президент Армении Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба Оника Гаспаряна. Он вернул документ премьеру Николу Пашиняну, заявили в администрации главы республики.
По мнению Саркисяна, Вооружённые силы Армении должны придерживаться политического нейтралитета.
Как уже сообщал Лайф, 25 февраля в разговоре с Пашиняном президент РФ Владимир Путин призвал конфликтующие стороны к сдержанности. Российский лидер высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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