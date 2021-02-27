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Толпа чуть не затоптала пенсионерку при открытии секонд-хенда на Украине — видео

Подобные случаи происходят всё чаще, обычно в день завоза товара.

27 февраля 2021, 13:41

Давка на входе в секонд-хенд на Украине. Видео © Соцсети

В городе Каменское, Днепропетровская область Украины, толпа покупателей, желающих попасть на открытие секонд-хенда, едва не затоптала пожилую женщину. Об этом сообщает украинское издание "Наше Місто". Кадры с места инцидента появились в социальных сетях.

Перед открытием магазина у его дверей собралось большое число покупателей. Предположительно, туда завезли новую партию товара. Когда охранник открыл двери, толпа ринулась внутрь и сбила с ног пенсионерку, даже не заметив, как та упала на землю. Женщина пыталась выбраться из толпы на четвереньках. В итоге подняться ей помогли покупатель и сотрудница магазина.

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Издание отмечает, что такое происходит уже не впервые. Подобные случаи наблюдаются в городе всё чаще, обычно в день завоза товара в магазины.

Ранее Лайф сообщал, что толпа подростков в Новосибирске сломала школьнику позвоночник за отказ снять брекеты.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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