В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по новой схеме

Речь идёт о единой системе контроля и проверки статистических данных.

Проблема с данными о зарплатах российских граждан заключается в том, что статистика учитывает средние выплаты, но не медианные. Об этом Ura.ru рассказал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских. Как пояснил парламентарий, медианная зарплата, которая на треть меньше средней арифметической, делит всех работников на две равные части. В результате у одной половины выплаты оказываются выше данной суммы, а у другой — ниже.

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, и есть методические недостатки, касающиеся видов и учётов дохода", — объяснил Ветлужских.

С ним согласен политолог Дмитрий Журавлёв, который отметил, что власти обратят внимание на проблему низких зарплат, если создать чёткий механизм проверки. Он уверен, что проверка зарплат необходима со стороны центральной власти, однако, по его словам, у госаппарата отсутствует абсолютная возможность всё контролировать.

"Если удастся в России создать систему контроля — какие конкретно зарплаты получают работники на разных уровнях, а не в среднем, как сейчас. Или послать большую комиссию по регионам. Но успеет ли она всё проанализировать?" — сказал политолог.