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Украина призвала США усилить антироссийские санкции из-за "агрессии" Москвы

Также Киев рассчитывает на помощь Штатов с членством в НАТО, отметила посол страны.

27 февраля 2021, 12:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Киев ожидает от Вашингтона усиления санкций против Москвы, а также помощи со вступлением в Североатлантический альянс. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Макарова.

США пообещали ввести новые санкции против России "в течение недель, не месяцев"

США пообещали ввести новые санкции против России "в течение недель, не месяцев"

"Прежде всего это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнёров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась всё время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения", — заявила она в беседе с агентством "Укринформ".

Дипломат также отметила, что вступление Украины в НАТО сейчас является одним из важных приоритетов для будущего страны. Она рассчитывает на поддержку со стороны США в этом вопросе. Вместе с тем украинский посол подчеркнула, что Украина по-прежнему нуждается в военной помощи, а также в безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что Украина упрекнула Евросоюз из-за антироссийских санкций. В МИД Незалежной считают, что их мало.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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