Украина призвала США усилить антироссийские санкции из-за "агрессии" Москвы

Киев ожидает от Вашингтона усиления санкций против Москвы, а также помощи со вступлением в Североатлантический альянс. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Макарова.

"Прежде всего это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнёров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась всё время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения", — заявила она в беседе с агентством "Укринформ".

Дипломат также отметила, что вступление Украины в НАТО сейчас является одним из важных приоритетов для будущего страны. Она рассчитывает на поддержку со стороны США в этом вопросе. Вместе с тем украинский посол подчеркнула, что Украина по-прежнему нуждается в военной помощи, а также в безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что Украина упрекнула Евросоюз из-за антироссийских санкций. В МИД Незалежной считают, что их мало.

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