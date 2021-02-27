Украина призвала США усилить антироссийские санкции из-за "агрессии" Москвы
Также Киев рассчитывает на помощь Штатов с членством в НАТО, отметила посол страны.
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Киев ожидает от Вашингтона усиления санкций против Москвы, а также помощи со вступлением в Североатлантический альянс. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Макарова.
"Прежде всего это, безусловно, максимальное давление и ужесточение санкций США и наших европейских партнёров, чтобы цена агрессии против Украины для России не только не снижалась, а повышалась всё время до момента, пока агрессор не изменит своего поведения", — заявила она в беседе с агентством "Укринформ".
Дипломат также отметила, что вступление Украины в НАТО сейчас является одним из важных приоритетов для будущего страны. Она рассчитывает на поддержку со стороны США в этом вопросе. Вместе с тем украинский посол подчеркнула, что Украина по-прежнему нуждается в военной помощи, а также в безопасности.
Ранее Лайф сообщал, что Украина упрекнула Евросоюз из-за антироссийских санкций. В МИД Незалежной считают, что их мало.
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