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Неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова

Политик отметил, что мошенники решили "повеселиться" в комментариях и личной переписке.

27 февраля 2021, 12:29

Сергей Неверов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что мошенники взломали его аккаунт в "Фейсбуке".

"Обычно, когда взламывают, мошенники объявляют что-то вроде сбора денег. В моём случае решили, видимо, "повеселиться" в комментариях и личной переписке. Так что, друзья, будьте бдительны. И если есть тема для разговора и общения, то лучше лично", — написал политик после того, как восстановил доступ к странице.

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Он отметил, что это далеко не первая попытка взломать его аккаунт в разных соцсетях. После случившегося Неверов "серьёзно задумался о несколько другом формате своего присутствия". Политик также опубликовал скриншоты, согласно которым вход в его аккаунт был выполнен в Краснодаре с устройства Apple.

Ранее Лайф рассказывал, что хакеры успешно взломали Clubhouse и слили разговоры пользователей. Представители соцсети признали уязвимость и начали работу над её ликвидацией.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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