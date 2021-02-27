Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах, есть пострадавшие

В результате случившегося погиб один человек.

Первая запись с места взрыва в больнице в Черновцах. Видео © Соцсети

В больнице № 1 украинского города Черновцы прогремел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак в посте в "Фейсбуке". В результате происшествия есть пострадавшие. По словам Гусак, пациентов эвакуируют в другие медучреждения.

По предварительной информации, сдетонировал кислородный баллон. По не подтверждённым пока данным, один человек погиб, ещё один ранен.