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Категорий: 18

Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах, есть пострадавшие

Один человек погиб.

27 февраля 2021, 12:13

Первая запись с места взрыва в больнице в Черновцах. Видео © Соцсети

В больнице № 1 украинского города Черновцы прогремел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак в посте в "Фейсбуке". В результате происшествия есть пострадавшие. По словам Гусак, пациентов эвакуируют в другие медучреждения.

По предварительной информации, сдетонировал кислородный баллон. По не подтверждённым пока данным, один человек погиб, ещё один ранен.

Пострадавший при взрыве в переходе в центре Челябинска получил ожог 25% поверхности тела

Пострадавший при взрыве в переходе в центре Челябинска получил ожог 25% поверхности тела

А в Нижнем Новгороде утром 26 февраля произошёл взрыв в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека были госпитализированы. Предварительной причиной случившегося власти назвали утечку газа из газораспределительной системы.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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