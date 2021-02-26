Три человека госпитализированы после взрыва у метро в Нижнем Новгороде
Разбор завалов на месте ЧП продолжается.
Три человека были госпитализированы после ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Как отметил глава региона, двое пострадавших не получили серьёзных повреждений — их жизни ничего не угрожает. Речь идёт о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую спасли из-под завалов, доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет. У неё зафиксированы термические ожоги.
Спасатели продолжают разбор завалов, образовавшихся на месте рухнувшей после взрыва пристройки к многоэтажке. Там работают сотрудники МЧС. По данным ведомства, информация о нахождении под завалами ещё одной женщины не подтвердилась.
Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины до сих пор не известны. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован.
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