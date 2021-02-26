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Три человека госпитализированы после взрыва у метро в Нижнем Новгороде

Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

26 февраля 2021, 10:31
<p>Работа спасателей на месте взрыва в Нижнем Новгороде. Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на <u><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Android</a></u> и <u><a href="https://itunes.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432?mt=8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">iOS</a></u>)</p>

Работа спасателей на месте взрыва в Нижнем Новгороде. Фото в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Три человека были госпитализированы после ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Как отметил глава региона, двое пострадавших не получили серьёзных повреждений — их жизни ничего не угрожает. Речь идёт о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую спасли из-под завалов, доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет. У неё зафиксированы термические ожоги.

Спасатели продолжают разбор завалов, образовавшихся на месте рухнувшей после взрыва пристройки к многоэтажке. Там работают сотрудники МЧС. По данным ведомства, информация о нахождении под завалами ещё одной женщины не подтвердилась.

Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины до сих пор не известны. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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