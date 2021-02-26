Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео
На кадрах видно, что сотрудники МЧС действовали бережно, но быстро.
Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео
Лайф публикует видео спасения женщины из-под завалов рухнувшего после взрыва здания на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Сейчас пострадавшую осматривают медики, данных о её состоянии пока нет.
Спасатели не исключают, что под завалами может находиться ещё одна женщина. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте инцидента. Ранее Лайф сообщал, что среди пострадавших — мужчина — у него резаные раны тела (из-за осколков), но его жизни ничего не угрожает. Ещё одна женщина — жительница дома, под окнами которого всё произошло. У неё подскочило давление, но медики уже оказали ей помощь.
Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины до сих пор не известны. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован.
Выбор редакции
МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде
Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео
"Грохот страшный": Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде — видео
Алиев считает возможным подписание мирного договора с Арменией
Кравчук рассказал, почему Зеленский разочаровался в России
Комментариев: 0