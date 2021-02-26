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Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

На кадрах видно, что сотрудники МЧС действовали бережно, но быстро.

26 февраля 2021, 09:50

Момент спасения женщины из-под завалов в Нижнем Новгороде попал на видео

Лайф публикует видео спасения женщины из-под завалов рухнувшего после взрыва здания на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Сейчас пострадавшую осматривают медики, данных о её состоянии пока нет.

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Спасатели не исключают, что под завалами может находиться ещё одна женщина. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте инцидента. Ранее Лайф сообщал, что среди пострадавших мужчина — у него резаные раны тела (из-за осколков), но его жизни ничего не угрожает. Ещё одна женщина — жительница дома, под окнами которого всё произошло. У неё подскочило давление, но медики уже оказали ей помощь.

МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде

МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде

Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины до сих пор не известны. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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