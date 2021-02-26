Amnesty International объяснила, почему отказалась считать Навального "узником совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International прокомментировала отказ считать блогера Алексея Навального "узником совести". В организации подчеркнули, что решение было принято не из-за внешнего давления, а после тщательного анализа высказываний блогера.

"Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и чётко определённую внутреннюю политику", — сообщается на официальном сайте Amnesty International.

Правозащитники добавили, что выступают против тюремного заключения Навального. Однако внутри организации возникли споры из-за его ранних высказываний. В частности, в Amnesty International признали, что некоторые заявления блогера можно приравнять к "пропаганде ненависти".

Ранее Лайф писал, что правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести". Эксперты пришли к выводу, что некоторые высказывания блогера были направлены на разжигание ненависти. При этом в организации уточнили, что блогеру могут вернуть статус, если он откажется от своих слов.

Авторы