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Amnesty International объяснила, почему отказалась считать Навального "узником совести"

Решение было принято после тщательного анализа высказываний блогера.

26 февраля 2021, 09:41
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Международная правозащитная организация Amnesty International прокомментировала отказ считать блогера Алексея Навального "узником совести". В организации подчеркнули, что решение было принято не из-за внешнего давления, а после тщательного анализа высказываний блогера.

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"Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и чётко определённую внутреннюю политику", — сообщается на официальном сайте Amnesty International.

Правозащитники добавили, что выступают против тюремного заключения Навального. Однако внутри организации возникли споры из-за его ранних высказываний. В частности, в Amnesty International признали, что некоторые заявления блогера можно приравнять к "пропаганде ненависти".

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Ранее Лайф писал, что правозащитная организация Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести". Эксперты пришли к выводу, что некоторые высказывания блогера были направлены на разжигание ненависти. При этом в организации уточнили, что блогеру могут вернуть статус, если он откажется от своих слов.

Напомним, 2 февраля блогеру заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст же назвал требование ЕСПЧ отпустить Навального грубым вмешательством в работу судов России. Также 20 февраля суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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