Сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь в центре Еревана
Около 200 протестующих провели в нём прошедшую ночь, а к утру туда стали приходить их единомышленники.
Фото © ТАСС / Багдасарян Айк
Участники акции протеста в Армении разбили палаточный лагерь на одном из центральных проспектов Еревана. Туда начали стягиваться сторонники оппозиции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Несколько десятков палаток установили прямо на проезжей части проспекта Баграмяна около ограждения здания парламента, где на 10:00 мск было намечено заседание членов правительства. Отмечается, что около 200 оппозиционеров ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. С утра туда начали приходить новые люди, которые приносят с собой продукты и тёплые вещи. На месте дежурит полиция, движение по проспекту перекрыто.
Напомним, что ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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