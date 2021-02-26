Сторонники оппозиции разбили палаточный лагерь в центре Еревана

Несколько десятков палаток установили прямо на проезжей части проспекта Баграмяна около ограждения здания парламента, где на 10:00 мск было намечено заседание членов правительства. Отмечается, что около 200 оппозиционеров ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. С утра туда начали приходить новые люди, которые приносят с собой продукты и тёплые вещи. На месте дежурит полиция, движение по проспекту перекрыто.