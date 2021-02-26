Алиев сообщил о передаче Еревану всех военнопленных после конфликта в Карабахе

Баку передал Еревану всех военнопленных, которые были захвачены во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в интервью иностранным СМИ. По мнению политика, остальные жители Армении, которые остаются в Азербайджане, являются диверсантами.

"Мы раньше Армении вернули всех военнопленных. Остающиеся сейчас — это диверсанты. Любые спекуляции Армении и других стран неуместны", — подчеркнул Алиев.

Глава Азербайджана также заявил, что Армения не предоставила Баку никаких карт минных полей. По его словам, это можно считать преступлением, поскольку на данный момент проблема разминирования является одной из главных сложностей в вопросе восстановления региона.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Кроме того, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

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