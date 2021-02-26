Около четырёх миллионов россиян уже привились от коронавируса
В стране отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.
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В России прививки от коронавируса сделало порядка четырёх миллионов человек. Об этом в ходе научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при CoViD-19: опыт и достижения" заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России и академик РАН Николай Брико.
"Прививку получили уже около четырёх миллионов человек", — сказал Брико, заявив, что в России отмечается выраженная тенденция к снижению числа новых заражений.
Согласно данным презентации к выступлению академика, по состоянию на 10 февраля прививку от коронавируса сделали 3,9 миллиона жителей РФ.
В ходе конференции Брико также назвал возможный срок подъёма заболеваемости ковидом.
Напомним, что массовая вакцинация от CoViD-19 взрослого населения старше 18 лет стартовала в регионах России 18 января. Граждане могут бесплатно привиться одной из вакцин отечественного производства — "Спутником V" или "Эпиваккороной".
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