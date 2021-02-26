В Минздраве назвали возможный срок подъёма заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в России может начаться в следующий осенне-зимний период. Такой прогноз дал завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его мнению, рост заболеваемости не стоит считать "волнами", поскольку число заражений будет активизироваться только в определённые периоды года. Вместе с тем эпидемиолог отметил, что к лету в России, напротив, ожидается значительный спад заболеваемости коронавирусом.

"Коронавирусная инфекция, вот этот возбудитель, он, очевидно, станет одним из этиологических агентов сезонных заболеваний, которые активизируются в определённые периоды года", — сказал Брико на научно-практической конференции "Медицинская реабилитация при CoViD-19: опыт и достижения".

Ранее Лайф писал, что в Москве могут снять через два месяца ряд ковидных ограничений. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, в городе продолжается тренд на снижение заболеваемости.

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