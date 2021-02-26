Во Вьетнаме одобрили использование российской вакцины "Спутник V"
Одновременно Минздрав страны согласовал применение американского препарата Moderna.
Фото © ТАСС / Zuma
Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило применение на территории страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на портале официальной правительственной информации.
"Совет по регистрации лекарственных препаратов Министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Минздрав также согласовал использование во Вьетнаме американской вакцины Moderna. До настоящего времени единственным одобренным препаратом для прививок от CoViD-19 в стране был продукт британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.
Ранее Лайф рассказывал, что названы сроки регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.
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