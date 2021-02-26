Во Вьетнаме одобрили использование российской вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило применение на территории страны российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается на портале официальной правительственной информации.

"Совет по регистрации лекарственных препаратов Министерства здравоохранения согласился с использованием вакцины "Спутник V", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав также согласовал использование во Вьетнаме американской вакцины Moderna. До настоящего времени единственным одобренным препаратом для прививок от CoViD-19 в стране был продукт британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.