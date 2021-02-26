На Сахалине инфекционная больница оказалась опасной для жизни пациентов
В частности, есть проблемы со строительными конструкциями здания.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Прокуратура Сахалинской области выявила серьёзные нарушения в работе инфекционного госпиталя в Корсакове. Как сообщили в пресс-службе ведомства, условия в учреждении представляют угрозу для жизни пациентов.
"Прокуратурой в следственные органы направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в связи с оказанием медицинской помощи в инфекционном отделении ГБУЗ "Корсаковская ЦРБ" в условиях, которые представляют угрозу безопасности жизни и здоровья граждан", — сказано в сообщении на сайте прокуратуры.
По данным ведомства, вопрос о возбуждении уголовного дела подняли после повторной проверки медучреждения, которую провели совместно прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор.
Во время прошлого рейда удалось выявить массу нарушений, в том числе ненадлежащее техсостояние строительных конструкций и элементов здания инфекционного отделения, а также несоблюдение противопожарных и других требований.
В связи с этим руководству учреждения и Министерства здравоохранения региона вносились представления об устранении нарушений. В январе прокуратура через суд обязала медучреждение привести в порядок здание, а Минздрав — организовать финансирование работ. Однако нарушения не были устранены, пациенты больницы до сих пор находятся в небезопасных условиях.
Добавим, что в СУ СК РФ по области уже начали проверку по собранным материалам региональной прокуратуры. В свою очередь, в областном Минздраве заверили, что "все указанные замечания учтены, будут приняты меры по их устранению". В частности, до 1 апреля будет подготовлена проектно-сметная документация для проведения ремонта, сами работы планируется завершить к концу июля этого года.
Ранее Лайф писал о том, что на Сахалине машину скорой помощи завалила лавина.
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