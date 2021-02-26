Россия недополучила 2 миллиарда рублей из-за срыва платежей по межгоскредитам со стороны двух стран

В минувшем году две страны не выплатили проценты по межправительственным кредитам, в связи с чем Россия получила 63 миллиарда рублей процентных доходов, а не 65 миллиардов, как ожидалось. Об этом сказано в материалах к докладу Счётной палаты об исполнении бюджета, передают "Известия".

При этом в пресс-службе СП, сославшись на секретную информацию, не стали указывать, возникла просрочка в связи с невыплатой только двух стран или проблемы с платёжной дисциплиной случились у большинства должников.

В целом по итогам 2020 года процентные доходы России снизились по сравнению с 2019-м на 10 миллиардов рублей, или на 14%.

Доцент кафедры государственной политики МГУ Юрий Юденков полагает, что самым проблемным для России является украинский долг, который составляет примерно 3,5 миллиарда долларов. А вот кредит Белоруссии в размере семи миллиардов долларов не назовёшь безнадёжным, считает экономист.

Однако назвать сумму просрочки по платежам критичной вряд ли можно, отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Структура межгосударственных займов за последние несколько лет поменялась и стала значительно чище, уверен он.

Ранее Лайф сообщал, что Россия увеличила свою долю в госдолге США на миллиард долларов.

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