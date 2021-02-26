Вакцинацию итальянской певицы "Спутником V" назвали "позором ЕС"

Журналист Тим Макналти в статье британской газеты Express назвал "позором Евросоюза" вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной от коронавируса "Спутник V".

Автор публикации обратил внимание, что исполнительница привилась от ковида во время гастролей в РФ, после чего жёстко раскритиковала ситуацию с вакцинацией в ЕС. Он считает этот факт унизительным для европейских чиновников.

Как утверждала сама Кьюри, в Европе имеются огромные проблемы, потому что там не удаётся вакцинировать население как можно быстрее, чтобы поскорее вернуться к привычной жизни.

"А здесь, в Москве, всё работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры — всё открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят", — подчеркнула артистка.

Кроме того, Кьюри предложила чиновникам начать поставки российской вакцины от коронавируса в европейские страны, чтобы сократить дефицит необходимых для прививания препаратов. В свою очередь Макналти признал, что ЕС провалил программу вакцинации, затягивая с закупками западных лекарств от ковида. Всё это привело к тому, что некоторые страны ЕС уже ищут пути получения российской вакцины, несмотря на неодобрение со стороны руководства союза.

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