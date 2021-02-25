"Мы движемся в правильном направлении": Байден сообщил, что вакцинация от ковида в США идёт с опережением графика
При этом пока он не готов сказать, когда жизнь в Штатах вернётся в норму.
Фото © AP / TASS
Президент США Джо Байден заявил, что вакцинация населения страны от коронавируса идёт с опережением графика на несколько недель.
"Моя цель — обеспечить 100 миллионов доз вакцины от коронавируса [американцам]... в первые 100 дней моего президентства. <...> Сегодня мы уже на половине пути. 50 миллионов доз всего за 37 дней с тех пор, как я стал президентом", — подчеркнул Байден в ходе выступления в Белом доме.
Американский лидер также отметил, что отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям пострадавших от сильных снегопадов и морозов штатов Техас и Оклахома.
"Мы движемся в правильном направлении, несмотря на хаос, унаследованный от предыдущей администрации", — добавил Байден.
При этом пока глава Белого дома не готов сказать, когда жизнь в Штатах вернётся к норме. В то же время он обещает, что его администрация сделает всё для ускорения этого процесса. Кроме того, Байден сообщил о начале кампании по информированию американцев о вакцинах против коронавируса.
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