Оттепель в магазинах: выгодные акции на продукты в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните"

Мясные деликатесы в "Магните" — скидки до 53%

До 2 марта в сети супермаркетов "Магнит" сырокопчёная колбаса "Бородинская" стоит 130 рублей за 300 граммов вместо 277, "Сальчичон" — 210 рублей, а не 438.

"Кремлёвский" сервелат, варёная колбаса "Любительская", салями "Венская" и сосиски "Молочные" продаются со скидкой в 40–45%. А сосиски "Филейные" из мяса птицы — на 51% дешевле.

Колбасные нарезки можно приобрести с 30-процентной скидкой, а паштет и сардельки на 25% выгоднее, чем до акции.

Мясо, рыба и морепродукты в "Пятёрочке" — скидки до 47%

Скидки на свежее мясо в "Пятёрочке" действуют до 1 марта. Так, биточки куриные, филе индейки, охлаждённые бёдра цыплёнка, тушка утки и стейк рибай стоят на 20–25% дешевле, а деревенский фарш и колбаски из говядины — на 30–34%.

Замороженного хека можно приобрести за 160 рублей вместо 220, а филе тунца — за 300 рублей вместо 430.

Самое выгодное предложение действует на замороженные креветки — скидка в 47%.

Чай, кофе и сладости в "Пятёрочке" — скидки до 45%

Сразу несколько брендов кофе и чая в сети "Пятёрочка" продаются с большой скидкой. Например, Jardin, Jacobs Gold и Jacobs Millicano в эти выходные стоят на 40% дешевле, а "Жокей" и "Арабика" — на 30–35%.

Пакетированный зелёный чай с жасмином "Ахмад" можно приобрести за 70 рублей вместо 100. "Гринфилд" и "Азерчай" упали в цене на 29% и 36% соответственно.

К чаю в "Пятёрочке" также можно купить товары по акции. Так, шоколадные конфеты "Белочка" продаются со скидкой в 45%, а круассаны дешевле на 33%.

Крупы и завтраки в "Магните" — скидки до 38%

Рис в пакетиках, круглозёрный, булгур и гречка ядрица стоят на 28–30% дешевле, чем на прошлой неделе. Готовый завтрак "Хрутка" — на 18%, а оладьи "По-домашнему" — на 25%.

Детей можно побаловать шоколадными шариками "Несквик", которые сейчас продаются за 75 рублей вместо 121. Подушечки с корицей от "Нестле", которые на завтрак нужно есть с молоком, стоят 90 рублей, а не 146, как это было до акции.

Сыры и молочные продукты в "Дикси" — скидки до 35%

Сразу на несколько видов сыров в "Дикси" до 28 февраля действуют скидки в 30%: плавленый сыр "Президент", моцарелла, сулугуни, "Российский", рикотта, творожный с зеленью, маасдам.

Кроме того, снижены цены на молочную линейку продуктов. Например, творог "Савушкин" в эти выходные стоит 70 рублей, а не 100, сметана "Простоквашино" — 40 рублей вместо 52. Топлёное молоко и кефир упали в цене на 15%, а ряженка бренда "Брест-Литовск" — на 24%.

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