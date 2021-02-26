Каждый десятый россиянин заявил, что готов сделать прививку от коронавируса
В то же время однозначно не хотят этого делать чуть больше 40% сограждан.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Каждый десятый житель России однозначно готов сделать прививку от коронавируса, тогда как 19% скорее готовы к этому. Такие данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob публикует РИА "Новости".
В то же время скорее не готовы вакцинироваться 30% жителей страны, а вовсе не собирается этого делать 41%. Из этого числа половина сообщила, что на их решение ничто не повлияет, 14% ожидают проведения более детальных исследований препаратов, 8% хотят видеть больше гарантий безопасности процедуры, 2% ждут выхода новых вакцин, а 1% готов будет сделать прививку для выезда за рубеж.
Отметим, что мужчины активнее представительниц прекрасного пола готовы сделать прививку: 32% против 25%. А вот среди возрастных групп о своём желании вакцинироваться в основном заявляют граждане старше 45 лет.
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