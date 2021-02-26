Названы сроки регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

С началом пандемии коронавируса процедура одобрения новых вакцин и лекарств была существенно ускорена, однако всё равно занимает минимум несколько месяцев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА.

За это время регулятор оценивает эффективность и безопасность препарата, а также возможные негативные эффекты. Стандартная процедура оценки составляет порядка 210 дней, однако ускоренная процедура изучения препаратов от коронавируса позволила сократить их до 150. Также всё зависит от данных, которые предоставляет разработчик, и от того, насколько быстро он будет реагировать на дополнительные вопросы.

В EMA пока не заявляли о начале процесса постепенной экспертизы "Спутник V" или о том, что разработчик подал заявку на регистрацию.

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