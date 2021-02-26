Названы сроки регистрации вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
Однако пока экспертиза препарата не начата, равно как и отсутствует заявка разработчика.
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С началом пандемии коронавируса процедура одобрения новых вакцин и лекарств была существенно ускорена, однако всё равно занимает минимум несколько месяцев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА.
За это время регулятор оценивает эффективность и безопасность препарата, а также возможные негативные эффекты. Стандартная процедура оценки составляет порядка 210 дней, однако ускоренная процедура изучения препаратов от коронавируса позволила сократить их до 150. Также всё зависит от данных, которые предоставляет разработчик, и от того, насколько быстро он будет реагировать на дополнительные вопросы.
В EMA пока не заявляли о начале процесса постепенной экспертизы "Спутник V" или о том, что разработчик подал заявку на регистрацию.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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