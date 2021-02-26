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Категорий: 18

Нарышкин привился от коронавируса "Спутником V"

Глава СВР чувствует себя хорошо.

26 февраля 2021, 07:05
<p>Фото © Сергей Карпухин / ТАСС</p>

Фото © Сергей Карпухин / ТАСС

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин привился от коронавирусной инфекции вакциной отечественного производства "Спутник V", передаёт РИА "Новости".

По словам Нарышкина, его самочувствие после вакцинации хорошее.

В России вдвое снизили предельную отпускную стоимость вакцины "Спутник V"

В России вдвое снизили предельную отпускную стоимость вакцины "Спутник V"

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в 35 странах. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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