Нарышкин привился от коронавируса "Спутником V"
Глава СВР чувствует себя хорошо.
Фото © Сергей Карпухин / ТАСС
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин привился от коронавирусной инфекции вакциной отечественного производства "Спутник V", передаёт РИА "Новости".
По словам Нарышкина, его самочувствие после вакцинации хорошее.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в 35 странах. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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