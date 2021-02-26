В России выявили 11 086 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 11 086 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 11,9% новых пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.

Наибольшее число новых случаев коронавируса выявили в Москве (+1336), Санкт-Петербурге (+947), Подмосковье (+502), Нижегородской (+392) и Воронежской (+298) областях.

Полностью выздоровело за прошедшие сутки 15 722 человека, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 3 783 386. За всё время в России зарегистрировали 4 223 186 случаев CoViD-19, зафиксировали 85 304 летальных исхода, из которых 428 — за последние 24 часа.

Ранее Лайф писал, что каждый десятый россиянин заявил о готовности сделать прививку от коронавируса. В то же время однозначно не хотят делать чуть больше 40% сограждан.

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