МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде
Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться две женщины.
МЧС показало последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде. Видео © МЧС
Последствия взрыва в одноэтажной пристройке к двенадцатиэтажному дому в Нижнем Новгороде сняли с дрона. Запись, на которой видны разрушения, Лайфу предоставило МЧС.
На кадрах видно, что взрывом полностью разрушена пристройка, которая и стала эпицентром ударной волны, а также повреждён первый этаж дома. На месте происшествия всё ещё идёт дым, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться две женщины.
Напомним, что взрыв прогремел в пристройке, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Стало известно, что дом, где произошёл взрыв, не был газифицирован.
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