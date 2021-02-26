МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде

МЧС показало последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде. Видео © МЧС

Последствия взрыва в одноэтажной пристройке к двенадцатиэтажному дому в Нижнем Новгороде сняли с дрона. Запись, на которой видны разрушения, Лайфу предоставило МЧС.

На кадрах видно, что взрывом полностью разрушена пристройка, которая и стала эпицентром ударной волны, а также повреждён первый этаж дома. На месте происшествия всё ещё идёт дым, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться две женщины.

Напомним, что взрыв прогремел в пристройке, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Стало известно, что дом, где произошёл взрыв, не был газифицирован.

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