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МЧС сняло с коптера последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде

Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться две женщины.

26 февраля 2021, 09:12

МЧС показало последствия взрыва у метро в Нижнем Новгороде. Видео © МЧС

Последствия взрыва в одноэтажной пристройке к двенадцатиэтажному дому в Нижнем Новгороде сняли с дрона. Запись, на которой видны разрушения, Лайфу предоставило МЧС.

"Грохот страшный": Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде — видео

"Грохот страшный": Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде — видео

На кадрах видно, что взрывом полностью разрушена пристройка, которая и стала эпицентром ударной волны, а также повреждён первый этаж дома. На месте происшествия всё ещё идёт дым, спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться две женщины.

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Момент взрыва у метро в Нижнем Новгороде попал на видео

Напомним, что взрыв прогремел в пристройке, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Стало известно, что дом, где произошёл взрыв, не был газифицирован.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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