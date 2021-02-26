Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Грохот страшный": Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде — видео

В некоторых квартирах ударной волной выбило окна.

26 февраля 2021, 08:54

Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде. Видео © LIFE

Спасателей и скорую помощь на место взрыва у метро в Нижнем Новгороде вызвали прохожие, которые услышали хлопок, а затем заметили дым и почувствовали запах гари. Об этом Лайфу рассказала девушка, которая стала свидетелем произошедшего.

"Подошла ближе к метро, смотрю, такой уже столб дыма. Начали подходить ближе, дым усиливается, появился запах гари. Со мной рядом шла женщина, она вызвала службы спасательные", — поделилась местная жительница.

Дом в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, не был газифицирован

Дом в Нижнем Новгороде, где произошёл взрыв, не был газифицирован

По её словам, в экстренные службы очевидцы позвонили спустя несколько минут после взрыва. Девушка отметила, что у здания обрушился первый этаж, второй оказался повреждён частично, а на фонарях, находившихся неподалёку, лежали обломки.

Жители дома в свою очередь рассказали, что услышали сильный грохот, после чего стали покидать здание. У некоторых взрывной волной выбило стёкла.

"Мы сами толком не поняли, что произошло. Грохот страшный произошёл в квартире. Выскочила в коридор, соседка вся в слезах. <...> Говорит, всё окно выбило. Все соседи на площадку выскочили, дети — все побежали спускаться скорее", — поделилась собеседница Лайфа.

У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео

У метро в Нижнем Новгороде произошёл взрыв — видео

Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Сообщается, что под завалами находятся две женщины.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1