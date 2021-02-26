"Грохот страшный": Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде — видео
В некоторых квартирах ударной волной выбило окна.
Очевидцы рассказали о взрыве у метро в Нижнем Новгороде. Видео © LIFE
Спасателей и скорую помощь на место взрыва у метро в Нижнем Новгороде вызвали прохожие, которые услышали хлопок, а затем заметили дым и почувствовали запах гари. Об этом Лайфу рассказала девушка, которая стала свидетелем произошедшего.
"Подошла ближе к метро, смотрю, такой уже столб дыма. Начали подходить ближе, дым усиливается, появился запах гари. Со мной рядом шла женщина, она вызвала службы спасательные", — поделилась местная жительница.
По её словам, в экстренные службы очевидцы позвонили спустя несколько минут после взрыва. Девушка отметила, что у здания обрушился первый этаж, второй оказался повреждён частично, а на фонарях, находившихся неподалёку, лежали обломки.
Жители дома в свою очередь рассказали, что услышали сильный грохот, после чего стали покидать здание. У некоторых взрывной волной выбило стёкла.
"Мы сами толком не поняли, что произошло. Грохот страшный произошёл в квартире. Выскочила в коридор, соседка вся в слезах. <...> Говорит, всё окно выбило. Все соседи на площадку выскочили, дети — все побежали спускаться скорее", — поделилась собеседница Лайфа.
Напомним, что взрыв прогремел в одноэтажной пристройке к жилой 12-этажке, там располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Причины выясняются. Сообщается, что под завалами находятся две женщины.
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